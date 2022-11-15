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Сегодня, 10:30

В «Динамо» считают, что последние игры команды говорят о прогрессе

Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Вячеслав Грулев, Славиша Йоканович, Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» оценил игру команды после смены главного тренера на сербского специалиста Славишу Йокановича.

— Вы видите прогресс не только в результатах, а стилистический?

— Наверное, да. На мой взгляд, у нас появляется более четкий рисунок игры, некий гибридом того, что мы видели в прошлом сезоне, и добавляется что-то новое. Если у Сандро к команде было требование вертикально как можно быстрее доставлять мяч к чужим воротам, то здесь футболистам ставится задача играть не только в такой вертикальный футбол, но и стараться держать мяч в средней зоне.

— У вас была какая-то беседа с Йокановичем именно по стилистике игры? Потому что это не совсем то, что вы как будто бы ждали изначально.

— Мы с тренером находимся в постоянном контакте. Беседы в том числе касательно этого аспекта были. Но мы, как и говорили, отдаем себе отчет в том, что состав команды поменялся достаточно серьезно: половина основного состава покинула наш клуб, влились новые молодые футболисты. Если вы посмотрите на нашу линию обороны, играют ребята, которым 20, 21, 22 года. Тренеру нужно время, чтобы он адаптировался, адаптировал свои требования под футболистов. Тренер должен чувствовать доверие. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы видим в последних играх, — показатель прогресса и движения в правильном направлении.

— А с чем вы связываете этот прогресс? С тем, что времени прошло чуть побольше?

— Это живой организм. Футболисты адаптируются к футболистам, тренер — к ним. Есть психологический аспект, когда мы попали в яму с несколькими поражениями подряд, мы из нее вышли. Поэтому здесь комбинация факторов, из которой сложился результат.

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ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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