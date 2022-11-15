В «Динамо» считают, что последние игры команды говорят о прогрессе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» оценил игру команды после смены главного тренера на сербского специалиста Славишу Йокановича.

— Вы видите прогресс не только в результатах, а стилистический?

— Наверное, да. На мой взгляд, у нас появляется более четкий рисунок игры, некий гибридом того, что мы видели в прошлом сезоне, и добавляется что-то новое. Если у Сандро к команде было требование вертикально как можно быстрее доставлять мяч к чужим воротам, то здесь футболистам ставится задача играть не только в такой вертикальный футбол, но и стараться держать мяч в средней зоне.

— У вас была какая-то беседа с Йокановичем именно по стилистике игры? Потому что это не совсем то, что вы как будто бы ждали изначально.

— Мы с тренером находимся в постоянном контакте. Беседы в том числе касательно этого аспекта были. Но мы, как и говорили, отдаем себе отчет в том, что состав команды поменялся достаточно серьезно: половина основного состава покинула наш клуб, влились новые молодые футболисты. Если вы посмотрите на нашу линию обороны, играют ребята, которым 20, 21, 22 года. Тренеру нужно время, чтобы он адаптировался, адаптировал свои требования под футболистов. Тренер должен чувствовать доверие. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы видим в последних играх, — показатель прогресса и движения в правильном направлении.

— А с чем вы связываете этот прогресс? С тем, что времени прошло чуть побольше?

— Это живой организм. Футболисты адаптируются к футболистам, тренер — к ним. Есть психологический аспект, когда мы попали в яму с несколькими поражениями подряд, мы из нее вышли. Поэтому здесь комбинация факторов, из которой сложился результат.