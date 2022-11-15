В «Динамо» заявили, что весной у команды будет один из лучших газонов Москвы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался по поводу состояния газона на «ВТБ-Арене».

— У «Динамо» беда с полем. Что вы будете делать с этим? Какие выводы из того, что произошло, сделали?

— Управляющая компания, которая эксплуатирует поле, намеревается после нашего последнего матча с «Оренбургом» провести реновацию газона. Они являются профессионалами в своей отрасли. Надеемся, что газон будет лучше.

— Тем не менее вы не можете поговорить с ними о том, что слишком много событий и газон объективно не справляется.

— Мы находимся в контакте со стадионом. У нас партнерские и добрые взаимоотношения. Поэтому, я уверен, будут сделаны выводы и с весны у нас будет один из лучших газонов Москвы.