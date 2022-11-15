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Сегодня, 11:00

В «Динамо» заявили, что весной у команды будет один из лучших газонов Москвы

Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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«ВТБ-Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался по поводу состояния газона на «ВТБ-Арене».

— У «Динамо» беда с полем. Что вы будете делать с этим? Какие выводы из того, что произошло, сделали?

— Управляющая компания, которая эксплуатирует поле, намеревается после нашего последнего матча с «Оренбургом» провести реновацию газона. Они являются профессионалами в своей отрасли. Надеемся, что газон будет лучше.

— Тем не менее вы не можете поговорить с ними о том, что слишком много событий и газон объективно не справляется.

— Мы находимся в контакте со стадионом. У нас партнерские и добрые взаимоотношения. Поэтому, я уверен, будут сделаны выводы и с весны у нас будет один из лучших газонов Москвы.

Дмитрий Гафин. «Смолов зимой уедет. Но не из «Динамо», а на Мальдивы». Гафин — о первой части сезона для бело-голубых и трансферах

ФК Динамо (Москва)
8
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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