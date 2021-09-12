Член совдира «Спартака» Клейменов высказался о низкой разрешенной посещаемости
Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к жестким ограничениям максимально разрешенной посещаемости на «Открытие банк Арене».
— Почему на сборной 15 тысяч болельщиков, а на матче «Спартак» три тысячи? Это вопрос не ко мне, посмотрим, что получится сделать. Мне кажется, эпидемиологическая ситуация, судя по цифрам, которы мы видим, позволяет пускать больше болельщиков. Хочется пообщаться со специалистами, услышать их мнение на этот счет. Думаю, если бы было больше болельщиков, при соблюдении всех норм, это бы точно не испортило ситуацию. Посмотрим, что будет на «Легии».
Есть ли шанс увеличить число болельщиков на ЛЕ? Был бы и руками, и ногами за. Но последнее слово за теми людьми, которые контролируют ситуацию с ковидом в городе. Странно было бы видеть разное количество болельщиков на «Спартаке», «Локомотиве» и «Динамо». Это же один город — одно пространство.
В данный момент на домашние матчи «Спартака» разрешено допускать не более 3 тысяч зрителей из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. При этом домашнюю арену красно-белых, «Открытие Банк Арену» посетили 10 508 зрителей во время игры сборной России против Мальты (2:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Сегодня, 12 сентября стало известно, что «Спартак» попросил Роспотребнадзор допустить на матч Лиги Европы против «Легии» 15 тысяч зрителей. Встреча с польской командой пройдет в среду, 15 сентября в Москве, начало — в 17.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю