Член совдира «Спартака» Клейменов о критике трибун в адрес Федуна и Заремы: «В команде нет людей, которые работают на неуспех»

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов в разговоре с «СЭ» прокомментировал критику со стороны болельщиков в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

— Трибуны давят на владельца клуба и его супругу, как на это реагировать?

— Понятно, болельщики хотят результата. Болельщики у «Спартака» совершенно замечательные, необыкновенные, но и терпение никогда не было нашей добродетелью. Все хотят результата, побед и успеха, но иногда банальное невезение, мистика... Понимаете, в команде нет людей, которые работают на неуспех. Иногда так складываются звезды. Надеюсь, что черная полоса закончилась.

— Дело же не только в результате. Есть вопросы по кадровым решением, историям в Телеграме. У болельщиков претензии к этому.

— У болельщиков претензии к тому, что нет результата. Если он будет, то неважно, что будет в Телеграме. Результат — первичен. Телеграм — очень специфическая площадка. Знаю, как он устроен... Просто не хочу сейчас ничего говорить, откуда растут ноги. Не хочется выпускать джина из бутылки. Будет результат, будет все хорошо.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 7 матчах.