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Член совдира «Спартака» Клейменов о критике трибун в адрес Федуна и Заремы: «В команде нет людей, которые работают на неуспех»

13:43
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Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов в разговоре с «СЭ» прокомментировал критику со стороны болельщиков в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

— Трибуны давят на владельца клуба и его супругу, как на это реагировать?

— Понятно, болельщики хотят результата. Болельщики у «Спартака» совершенно замечательные, необыкновенные, но и терпение никогда не было нашей добродетелью. Все хотят результата, побед и успеха, но иногда банальное невезение, мистика... Понимаете, в команде нет людей, которые работают на неуспех. Иногда так складываются звезды. Надеюсь, что черная полоса закончилась.

— Дело же не только в результате. Есть вопросы по кадровым решением, историям в Телеграме. У болельщиков претензии к этому.

— У болельщиков претензии к тому, что нет результата. Если он будет, то неважно, что будет в Телеграме. Результат — первичен. Телеграм — очень специфическая площадка. Знаю, как он устроен... Просто не хочу сейчас ничего говорить, откуда растут ноги. Не хочется выпускать джина из бутылки. Будет результат, будет все хорошо.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 7 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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