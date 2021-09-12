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Божович о положении «Арсенала» в чемпионате: «Прошло только шесть туров, есть время исправить ситуацию»

13:50
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о положении команды в турнирной таблице Тинькофф РПЛ перед матчем 7-го тура чемпионата против ЦСКА.

«У меня есть представление, как мы будем играть. Надеюсь, сегодня мы это покажем. Как вы понимаете, очки нужны и нам, и ЦСКА. Сегодня для нас будет важная игра. Давление из-за того, что команда идет в зоне вылета? Какое давление, только шесть туров прошло, все впереди, есть много времени, чтобы исправить ситуацию. Причины отсутствия Смольникова и Луценко? Луценко травмирован, а Смольников заболел. Отсутствие Фернандеса у ЦСКА? Уверен, что армейцы поставили качественного игрока вместо него. Для всех команд фланги — уязвимая зона, мы будем стараться напрягать фланги соперника», — сказал в эфире «Матч Премьер» Божович.

Божович вернулся в «Арсенал» спустя 3 года после ухода из клуба. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице с 4 очками в 6 матчах.

Игра «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня, 12 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Арсенал Т — ЦСКА

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Иван Торопцев все материалы автора

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