Член совдира «Спартака» Клейменов: «Кофрие неплохо дебютировал, перспективный парень»
Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (3:1).
— Всех красно-белых с победой. Наши болельщики — это самое лучшее, что есть у команды. Рад за нашего новичка (Кофрие) — неплохо дебютировал. Понятно, что времени было немного. Мне понравилось, как парень выглядел в единоборствах. Много чего пришлось про него прочитать за последнее время, но, мне кажется, парень перспективный, удачи ему.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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