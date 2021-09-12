Глушаков о голе в ворота «Спартака»: «Забил, перекрестился, забыл. Когда-то здесь все было по-другому»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой гол в выездном матче против «Спартака» (1:3) в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ.
«Когда-то здесь все было по-другому. Забил, перекрестился, забыл. Голы хорошо, но победы важнее — нужно работать», — написал у себя в Instagram Глушаков.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Мяч в ворота красно-белых стал для 34-летнего россиянина четвертым в сезоне-2021/22.
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