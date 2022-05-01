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Юран о грубом фоле Набиуллина: «Он сам переживает, обвинять его не надо»

Юран высказался о грубом фоле Набиуллина на вратаре «Уфы» Беленове
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о фоле защитника команды Эльмира Набиуллина в матче с «Уфой» (1:1).

— Набиуллин сказал что-то по карточке?

— Мы с ним разговаривали. Он говорит, что было все в борьбе. Эпизод я не видел — открытая стопа или нет. Но ничего страшного, он извинился. Он сам переживает, обвинять его не надо.

— С чем связана замена Бесарда Сабовича в первом тайме?

— Игрок был на желтой карточке. Малейший фол и прилетела бы вторая желтая. Мы старались сохранить состав, чтобы не было удалений.

Набиуллин был удален на 12-й минуте матча за грубый фол на вратаре уфимцев Александре Беленове. Футболист сбил его в подкате в штрафной соперника.

Беленов смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей, вместо него вышел Антон Чичкан.

Александр Беленов
Сергей Юран
Эльмир Набиуллин
РПЛ
ФК Уфа
ФК Химки
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