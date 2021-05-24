Червиченко считает заявление Салиховой о том, что она покидает «Спартак», женской капризулькой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал вторую часть интервью Заремы Салиховой, где она объяснила причины своего выхода из совета директоров.

«Если честно, сложно обсуждать, не понимая внутренней кухни клуба. Вот она говорит, что второе место «Спартака» — это ее заслуга, но мы ж не знаем, сколько и как она работала. Все закрыто, все невидимо. Наверно, она оказала значимое влияние, значит, заслуга ее есть в том числе. Считаю, что любой человек, который способствовал каким-то успехам, должен быть вознагражден», — сказал Червиченко «СЭ».

Андрей Червиченко считает, что все то, что Зарема Салихова заявляет в своих последних интервью, логично и правильно.

«Не знаю только, зачем она говорит, что оставляет клуб. Думаю, что это чисто по-женски, капризулька такая. Ничего она не оставит. Сколько там будет Леонид, столько будет и Зарема в «Спартаке». Будет что-то на примере отошел — вернулся, отошел — вернулся. Это даже добавляет некого женского шарма», — добавил Червиченко.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о решении после завершения контракта вернуться на родину к семье. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов (с третьего отборочного раунда).

(Екатерина Звенигородская)