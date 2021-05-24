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Червиченко считает заявление Салиховой о том, что она покидает «Спартак», женской капризулькой

16:40
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал вторую часть интервью Заремы Салиховой, где она объяснила причины своего выхода из совета директоров.

Зарема Салихова и&nbsp;Леонид Федун.«Стать чемпионом — это не стратегия, это лозунг». Вторая часть заявления Заремы Салиховой

«Если честно, сложно обсуждать, не понимая внутренней кухни клуба. Вот она говорит, что второе место «Спартака» — это ее заслуга, но мы ж не знаем, сколько и как она работала. Все закрыто, все невидимо. Наверно, она оказала значимое влияние, значит, заслуга ее есть в том числе. Считаю, что любой человек, который способствовал каким-то успехам, должен быть вознагражден», — сказал Червиченко «СЭ».

Андрей Червиченко считает, что все то, что Зарема Салихова заявляет в своих последних интервью, логично и правильно.

«Не знаю только, зачем она говорит, что оставляет клуб. Думаю, что это чисто по-женски, капризулька такая. Ничего она не оставит. Сколько там будет Леонид, столько будет и Зарема в «Спартаке». Будет что-то на примере отошел — вернулся, отошел — вернулся. Это даже добавляет некого женского шарма», — добавил Червиченко.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о решении после завершения контракта вернуться на родину к семье. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов (с третьего отборочного раунда).

(Екатерина Звенигородская)

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