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«Рубин» продлил контракт с Зотовым

16:20
Георгий Зотов. Фото ФК «Рубин».
Георгий Зотов. Фото ФК «Рубин».
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По информации «СЭ», «Рубин» продлил контракт с защитником Георгием Зотовым, чье соглашение истекало этим летом.

30-летний Зотов в весенней части сезона стал основным правым защитником «Рубина». В казанский клуб он перешел летом 2020 года из «Крыльев Советов».

Всего в прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ Зотов провел 17 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей и получил 7 желтых карточек.

(Владислав Зимагулов)

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