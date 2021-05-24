«Рубин» продлил контракт с Зотовым
16:20
По информации «СЭ», «Рубин» продлил контракт с защитником Георгием Зотовым, чье соглашение истекало этим летом.
30-летний Зотов в весенней части сезона стал основным правым защитником «Рубина». В казанский клуб он перешел летом 2020 года из «Крыльев Советов».
Всего в прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ Зотов провел 17 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей и получил 7 желтых карточек.
(Владислав Зимагулов)
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