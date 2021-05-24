«Рубин» продлил контракт с Зотовым

По информации «СЭ», «Рубин» продлил контракт с защитником Георгием Зотовым, чье соглашение истекало этим летом.

30-летний Зотов в весенней части сезона стал основным правым защитником «Рубина». В казанский клуб он перешел летом 2020 года из «Крыльев Советов».

Всего в прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ Зотов провел 17 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей и получил 7 желтых карточек.

(Владислав Зимагулов)