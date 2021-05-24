Вручение медалей РПЛ состоится до матча сборной России

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что достигнута договоренность о вручении медалей чемпионата России «Спартаку» и «Локомотиву». Оно произойдет до матча сборной России. 1 июня россияне проведут товарищескую игру с командой Польши.

«Договорились сегодня о вручении медалей «Спартаку» и «Локомотиву». Пока сроков нет, просто дали коллегам поручение. До матча сборной будет дата вручения.

В правление РПЛ добавлены Леонченко и Айдамиров. Теперь 7 представителей клубов входят в этот состав", — сказал Прядкин.

Чемпионом России в прошедшем сезоне стал «Зенит». Серебряным призером стал «Спартак». Бронзовые медали получит «Локомотив».

(Сергей Федоров)