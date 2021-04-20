Червиченко удивлен высокой зарплатой Тедеско в «Спартаке»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» новость о зарплате главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

По данным телеграм-канала Black Mirror, зарплата немецкого специалиста за сезон-2020/21 составит 275,8 миллионов рублей (около 3,4 млн евро).

«С учетом того, что он еще минимум матчей 5-6 отсутствовал из-за дисквалификации, зарплата большая. Даже по европейским меркам. В Германии у него грязными было бы чуть меньше 7 миллионов. По верхнему потолку он получает. Я думал, он получает в районе двух миллионов и еще тогда говорил, что нигде в Германии он не найдет такую зарплату. Но если он получает больше трех, то все, что он исполняет по поводу своего ухода, это спектакль», — уверен Червиченко.

Также Червиченко назвал возможную причину такой высокой зарплаты Тедеско.

«Возможно, потому что директор был его приятелем. Если бы переговоры вела незаинтересованная сторона, то вряд ли бы положили больше 2,4 миллионов. Бонусами — да, но исключительно за результат. В «Спартаке» результат — только кубок или чемпионство. Место в Лиге чемпионов — тоже неплохо, но не настолько востребованный результат», — добавил Червиченко.

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Спартак», набрав 47 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице. Красно-белые отстают от идущего вторым «Локомотива» на 2 очка.

(Константин Колмаков)