Клубы РПЛ выступят в поддержку Всероссийского дня донора перед играми 27-го тура

Фонд «Спартак – детям» совместно с РФС, Тинькофф РПЛ, ФНЛ и ПФЛ проведут мероприятия, посвященные Всероссийскому дню донора.

Перед началом матчей 27-го тура чемпионата России на стадионах будет показан ролик о важности донорства. Футболисты выйдут на поле в специальных красных повязках.

«Доноры ежедневно спасают десятки жизней. Особенно острая необходимость в донорской крови возникла в 2020 году в период пандемии, когда для лечения тяжелых случаев коронавируса использовали плазму уже переболевших людей. Российский футбол хочет привлечь внимание к проблеме донорства и рассказать людям о безопасности и важности сдачи крови. Донор – это герой, которым может стать каждый», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Всероссийский день донора отмечается 20 апреля.