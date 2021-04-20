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Клубы РПЛ выступят в поддержку Всероссийского дня донора перед играми 27-го тура

18:30
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Фонд «Спартак – детям» совместно с РФС, Тинькофф РПЛ, ФНЛ и ПФЛ проведут мероприятия, посвященные Всероссийскому дню донора.

Перед началом матчей 27-го тура чемпионата России на стадионах будет показан ролик о важности донорства. Футболисты выйдут на поле в специальных красных повязках.

«Доноры ежедневно спасают десятки жизней. Особенно острая необходимость в донорской крови возникла в 2020 году в период пандемии, когда для лечения тяжелых случаев коронавируса использовали плазму уже переболевших людей. Российский футбол хочет привлечь внимание к проблеме донорства и рассказать людям о безопасности и важности сдачи крови. Донор – это герой, которым может стать каждый», – сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Всероссийский день донора отмечается 20 апреля.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26503.html

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