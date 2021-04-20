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ЦСКА поздравил Дюкова с избранием в исполком УЕФА

19:00
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Пресс-служба ЦСКА в Twitter поздравила президента РФС Александра Дюкова с избранием в состав исполкома УЕФА.

Сегодня, 20 апреля, в швейцарской Монтре состоялось заседание конгресса УЕФА, на котором Дюков был избран в состав исполкома организации. Он получил 50 голосов из 55 во время голосования, при необходимых 28.

Напомним, что 4 февраля 2021 года Дюков был переизбран на пост президента РФС на четыре года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1384512878133317638

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