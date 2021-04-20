ЦСКА поздравил Дюкова с избранием в исполком УЕФА

Пресс-служба ЦСКА в Twitter поздравила президента РФС Александра Дюкова с избранием в состав исполкома УЕФА.

#ЦСКА поздравляет руководителя @rfsruofficial Александра Валерьевича Дюкова с избранием в Исполком УЕФА! pic.twitter.com/FEf2XhbUo2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 20, 2021

Сегодня, 20 апреля, в швейцарской Монтре состоялось заседание конгресса УЕФА, на котором Дюков был избран в состав исполкома организации. Он получил 50 голосов из 55 во время голосования, при необходимых 28.

Напомним, что 4 февраля 2021 года Дюков был переизбран на пост президента РФС на четыре года.