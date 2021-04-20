ЦСКА поздравил Дюкова с избранием в исполком УЕФА
19:00
Пресс-служба ЦСКА в Twitter поздравила президента РФС Александра Дюкова с избранием в состав исполкома УЕФА.
Сегодня, 20 апреля, в швейцарской Монтре состоялось заседание конгресса УЕФА, на котором Дюков был избран в состав исполкома организации. Он получил 50 голосов из 55 во время голосования, при необходимых 28.
Напомним, что 4 февраля 2021 года Дюков был переизбран на пост президента РФС на четыре года.
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