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Черевченко прокомментировал удаление и пенальти в матче со «Спартаком»

21:38
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ключевые решения арбитра в матче против «Спартака» (1:2) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. В первом тайме был удален игрок «Химок» Максим Глушенков, а во втором в ворота подмосковной команды был назначен пенальти.

«Как я понял, была отмашка в сторону соперника, — сказал Черевченко об удалении Глушенкова. — Мне и мои помощники об этом сказали. Если так, то это красная карточка. Пенальти? Видимо, был, раз судья поставил».

В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Максим Глушенков забил единственный мяч у «Химок».

(Олег Кошелев)

Спартак — Химки

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