Тедеско объяснил неудачную игру «Спартака» в первом тайме матча с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).

«Сегодня увидел на поле команду, которая... Не люблю слово «боится». Но, возможно, была блокирована грузом ответственности. Такое происходило не один раз. Когда мы могли выйти на первое место, могли сравняться с «Зенитом», тот злополучный матч с «Уфой»... Хотели, чтобы ребята играли в удовольствие, чтобы все получалось натуральным образом. Очень важно попытаться снять этот блок у молодой команды.

В первом тайме было непросто. Но во второй тайме игра стала идти по нашему сценарию», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

После окончания встречи «Спартак» провел прощальную церемонию с главным тренером Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт.