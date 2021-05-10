Кафельников: «С такой игрой «Спартаку» в Лиге чемпионов делать нечего!»

Бывший российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в беседе с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (2:1) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Качество игры неудовлетворительное! А результат нужный. С такой игрой «Спартаку» в Лиге чемпионов делать нечего. Я, конечно, хочу, чтобы красно-белые играли в Лиге чемпионов, но с сегодняшней игрой там нечего делать», — сказал Кафельников «СЭ».

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (44 очка).

В последнем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», «Локомотив» примет дома «Урал». Матчи пройдут 16 мая.

(Владислав Флегонтов)