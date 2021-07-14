Черевченко пожелал Мирзову удачи в «Спартаке»
20:28
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как отреагировал на то, что полузащитник Резиуан Мирзов покинул клуб и вернулся в «Спартак».
«Мирзов? Стараемся перестроить игру без него. У нас же есть другие футболисты. Надеемся, что он вернется к нам, но это я так иронизирую. Мы с Мирзовым на связи, желаем ему удачи в следующем сезоне. Надеемся, что у него все получится в «Спартаке», — сказал Черевченко.
Мирзов перешел в «Химки» в октябре 2020-го в аренду до конца сезона. На его счету 13 матчей за команду в чемпионате и Кубке России. Он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
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