Черевченко пожелал Мирзову удачи в «Спартаке»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как отреагировал на то, что полузащитник Резиуан Мирзов покинул клуб и вернулся в «Спартак».

«Мирзов? Стараемся перестроить игру без него. У нас же есть другие футболисты. Надеемся, что он вернется к нам, но это я так иронизирую. Мы с Мирзовым на связи, желаем ему удачи в следующем сезоне. Надеемся, что у него все получится в «Спартаке», — сказал Черевченко.

Мирзов перешел в «Химки» в октябре 2020-го в аренду до конца сезона. На его счету 13 матчей за команду в чемпионате и Кубке России. Он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.