Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Черевченко пожелал Мирзову удачи в «Спартаке»

20:28
Теги:

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как отреагировал на то, что полузащитник Резиуан Мирзов покинул клуб и вернулся в «Спартак».

«Мирзов? Стараемся перестроить игру без него. У нас же есть другие футболисты. Надеемся, что он вернется к нам, но это я так иронизирую. Мы с Мирзовым на связи, желаем ему удачи в следующем сезоне. Надеемся, что у него все получится в «Спартаке», — сказал Черевченко.

Мирзов перешел в «Химки» в октябре 2020-го в аренду до конца сезона. На его счету 13 матчей за команду в чемпионате и Кубке России. Он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Скончался заслуженный тренер России Марк Рубин
Тренер Порье: «Дастин аномален генетически. Он обошел Конора по навыкам»
Загитова и Медведева ушли в отпуск и ждут повышения возрастного ценза. Это может помочь им вернуться
Термоядерная бомба в межсезонье НХЛ! «Миннесота» избавилась от двух дорогих американских ветеранов — все ради Капризова
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы