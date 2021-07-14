Федотов: «Ангбану необходимо время, чтобы понять наши требования»
20:23
«Сочи» подписал контракт с воспитанником лондонского «Челси» ивуарийцем Викторьеном Ангбаном. Главный тренер российской команды Владимир Федотов рассказал, как проходит адаптация футболиста в клубе.
«Ангбану необходимо время, чтобы понять наши требования. Где и как находиться и подобные вещи. Человек был в отпуске, все-таки. Существует еще языковой барьер. Тем не менее, он футбольный парень, достаточно много понимает и хорошо работает с мячом. Провел неплохой тайм. Это видно по движению», — сказал Федотов.
С 2019 года Ангбан выступал за французский «Мец». В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах и отдал одну результативную передачу.
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