Федотов: «Ангбану необходимо время, чтобы понять наши требования»

«Сочи» подписал контракт с воспитанником лондонского «Челси» ивуарийцем Викторьеном Ангбаном. Главный тренер российской команды Владимир Федотов рассказал, как проходит адаптация футболиста в клубе.

«Ангбану необходимо время, чтобы понять наши требования. Где и как находиться и подобные вещи. Человек был в отпуске, все-таки. Существует еще языковой барьер. Тем не менее, он футбольный парень, достаточно много понимает и хорошо работает с мячом. Провел неплохой тайм. Это видно по движению», — сказал Федотов.

С 2019 года Ангбан выступал за французский «Мец». В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах и отдал одну результативную передачу.