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В «Рубине» прокомментировали информацию о возможном подписании Дзагоева

20:30
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию о том, что клуб проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

«Было бы некрасиво вести переговоры по Дзагоеву за спиной у ЦСКА. Мы им не интересуемся», — сказал Яровинский.

Дзагоев выступал за ЦСКА с января 2008 года. По окончании сезона-2020/21 контракт 31-летнего россиянина с армейцами истек, сейчас игрок находится в статусе свободного агента, но провел с красно-синими сборы в Австрии.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 21 матче за московскую команду. В его активе две гола и три голевые передачи

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