«Химки» планируют назначить Юрана главным тренером команды

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Химках», информирует «Матч ТВ».

Как отмечается, Юран уже поставил в известность губернатора Хабаровского края, что у него есть предложение из клуба Тинькофф РПЛ. В выходные с тренером общался главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Вопрос может решиться во вторник в течение дня.

На данный момент «Химки» возглавляет Игорь Черевченко. Юран уже возглавлял подмосковный клуб. В 2020 году под его руководством команда дошла до финала Кубка России и проиграла Зениту со счетом 0:1.