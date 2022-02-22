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Сегодня, 11:55

«Химки» планируют назначить Юрана главным тренером команды

Юран может сменить Черевченко на посту главного тренера «Химок»
Роман Шишов
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото ФК «Химки»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран может занять аналогичный пост в «Химках», информирует «Матч ТВ».

Как отмечается, Юран уже поставил в известность губернатора Хабаровского края, что у него есть предложение из клуба Тинькофф РПЛ. В выходные с тренером общался главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Вопрос может решиться во вторник в течение дня.

На данный момент «Химки» возглавляет Игорь Черевченко. Юран уже возглавлял подмосковный клуб. В 2020 году под его руководством команда дошла до финала Кубка России и проиграла Зениту со счетом 0:1.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1541843_Glavnyj_investor_Khimok_provel_peregovory_s_Juranom_on_mozhet_smenit_Cherevchenko?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Сергей Юран
ФК Химки
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