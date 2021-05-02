Черевченко ответил на вопрос о попадании «Химок» в еврокубки

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ над «Уралом» (1:0) оценил шансы команды на попадание в еврокубки.

— Уже сейчас интерес от многих клубов к Лантратову. Как можно его удержать в «Химках»?

— Этот вопрос не ко мне, а к руководству. Я только рад за Илью, потому что знаю его очень давно. Он вырос в очень сильного вратаря.

— Верите, что «Химки» могут попасть в еврокубки?

— Я живу сегодняшним днем. Верить или не верить — это потом.

— Почему Илья Кухарчук, который не сыграл ни одного полного матча, а последний матч начинает со скамейки запасных?

— Говорил и до этого, что нам нужны те футболисты, которые могут усилить игру. К Илье нет претензий. Он тренируется, хорошо выходит на замену.

«Химки» одержали восьмую домашнюю победу подряд и с 44 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 31 очком находится на 12-й строчке.

(Екатерина Звенигородская)