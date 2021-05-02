Черевченко ответил на вопрос о попадании «Химок» в еврокубки
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ над «Уралом» (1:0) оценил шансы команды на попадание в еврокубки.
— Уже сейчас интерес от многих клубов к Лантратову. Как можно его удержать в «Химках»?
— Этот вопрос не ко мне, а к руководству. Я только рад за Илью, потому что знаю его очень давно. Он вырос в очень сильного вратаря.
— Верите, что «Химки» могут попасть в еврокубки?
— Я живу сегодняшним днем. Верить или не верить — это потом.
— Почему Илья Кухарчук, который не сыграл ни одного полного матча, а последний матч начинает со скамейки запасных?
— Говорил и до этого, что нам нужны те футболисты, которые могут усилить игру. К Илье нет претензий. Он тренируется, хорошо выходит на замену.
«Химки» одержали восьмую домашнюю победу подряд и с 44 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 31 очком находится на 12-й строчке.
(Екатерина Звенигородская)
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