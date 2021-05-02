Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» ищет легионеров на три позиции

16:50
Теги:

«Краснодар» в летнее трансферное окно намерен укрепить три позиции. Южане планируют активную трансферную кампанию, сообщает «РБ Спорт».

Речь идет и позиции центрального защитника, опорника и центрфорварда. Все кандидаты на эти позиции — иностранцы. В то же время клуб разгрузит заявку от зарубежных футболистов. Один из иностранцев, шведский нападающий Маркус Берг, уже покинул клуб. Он продолжит карьеру на родине в «Гетеборге».

Ранее также сообщалось, что «Краснодар» покидают Руслан Камболов и Ари.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-ishhet-inostrantsev-na-tri-pozitsii/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: результаты матчей 2 мая, Россия разгромила Чехию
Скончался комментатор Леонид Генусов
Ари и Берг попрощались с болельщиками «Краснодара»
Гончаренко: «Красные карточки? Дело не в «Краснодаре», а в общем стиле судейства»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры