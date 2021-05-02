«Краснодар» ищет легионеров на три позиции
«Краснодар» в летнее трансферное окно намерен укрепить три позиции. Южане планируют активную трансферную кампанию, сообщает «РБ Спорт».
Речь идет и позиции центрального защитника, опорника и центрфорварда. Все кандидаты на эти позиции — иностранцы. В то же время клуб разгрузит заявку от зарубежных футболистов. Один из иностранцев, шведский нападающий Маркус Берг, уже покинул клуб. Он продолжит карьеру на родине в «Гетеборге».
Ранее также сообщалось, что «Краснодар» покидают Руслан Камболов и Ари.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-ishhet-inostrantsev-na-tri-pozitsii/
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