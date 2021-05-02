Черевченко не будет смотреть момент с удалением Трошечкина, но поговорит с футболистом
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ над «Уралом» (1:0)
— До 15-й минуты был хороший матч, мы забили быстрый гол. Удаление все наши планы немножко подпортило, — сказал Черевченко.
— Что скажете по удалению Трошечкина? Не показалось ли, что там был фол на желтую карточку?
— Не смотрел и не собираюсь смотреть этот момент. Буду отдельно разговаривать с Трошечкиным.
— Насколько серьезное повреждение у Мохамеда Конате?
— Будем надеться, что ничего страшного и в следующем матче он будет в строю.
— Почему в стартовом составе решили сделать ставку на Максима Глушенкова? Повлиял ли на выбор тот факт, что Максим забил гол в ворота «Динамо».
— Макс набрал оптимальную форму, которая была у него до травмы, и прилично выглядел на тренировках, — поэтому такой выбор.
— Стоит ли ожидать в матче со «Спартаком» Глушенкова или Мирзова?
— Есть еще время до матча. Если все будет хорошо, то почему нет, у нас 23 человека в команде. На поле может выйти любой.
Александр Трошечкин был удален на 15-й минуте матча «Химок» с «Уралом» (1:0).
(Екатерина Звенигородская)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю