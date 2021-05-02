Черевченко не будет смотреть момент с удалением Трошечкина, но поговорит с футболистом

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ над «Уралом» (1:0)

— До 15-й минуты был хороший матч, мы забили быстрый гол. Удаление все наши планы немножко подпортило, — сказал Черевченко.

— Что скажете по удалению Трошечкина? Не показалось ли, что там был фол на желтую карточку?

— Не смотрел и не собираюсь смотреть этот момент. Буду отдельно разговаривать с Трошечкиным.

— Насколько серьезное повреждение у Мохамеда Конате?

— Будем надеться, что ничего страшного и в следующем матче он будет в строю.

— Почему в стартовом составе решили сделать ставку на Максима Глушенкова? Повлиял ли на выбор тот факт, что Максим забил гол в ворота «Динамо».

— Макс набрал оптимальную форму, которая была у него до травмы, и прилично выглядел на тренировках, — поэтому такой выбор.

— Стоит ли ожидать в матче со «Спартаком» Глушенкова или Мирзова?

— Есть еще время до матча. Если все будет хорошо, то почему нет, у нас 23 человека в команде. На поле может выйти любой.

Александр Трошечкин был удален на 15-й минуте матча «Химок» с «Уралом» (1:0).

(Екатерина Звенигородская)