Кузьмин — игрокам «Рубина» после победы над «Зенитом»: «Горжусь быть вашим тренером»

Главный тренер «Рубина» Олег Кузьмин обратился к игрокам казанской команды после победы над «Зенитом» в 15-м туре РПЛ (3:1).

«Я уже вам много говорил, что я горжусь быть вашим тренером, горжусь вами всеми. Вы большие молодцы. Я очень рад, вы показали хорошую игру, хороший результат. Но у нас впереди еще три матча, поэтому настраиваемся на дальнейшие матчи также, с таким же настроением, с таким же настроем. Еще раз всех с победой, поздравляем! Молодцы!», — сказал Кузьмин в видео, опубликованном в Telegram-канале «Рубина».

«Рубин» нанес «Зениту» четвертое поражение в чемпионате России. Команда Олега Кузьмина набрала 21 очко и расположилась на седьмом месте в таблице. «Зенит» (31 очко) занимает первое место.

В следующем туре «Рубин» 28 ноября примет «Акрон», а «Зенит» в этот же день сыграет в гостях против ЦСКА.