В «Ахмате» заявили, что клуб расстался с Черчесовым без выплаты отступных
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «РИА Новости», что грозненский клуб и Станислав Черчесов разошлись миром и без компенсаций — при том, что соглашение с тренером действовало еще два с половиной сезона.
2 ноября «Ахмат» объявил о расторжении контракта с Черчесовым по обоюдному соглашению сторон. К тому моменту грозненцы не побеждали пять туров подряд в чемпионате — поражения от «Акрона» (0:2), «Зенита» (2:3), «Оренбурга» (0:1) и московского «Динамо» (0:2) при ничьей с «Балтикой» (0:0) — и опускались на 15-е место в турнирной таблице. Сам Айдамиров тогда признавался, что расставаться было тяжело, но стороны совместно решили, что специалист должен покинуть пост.
«Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за работу и расстались. Отступных не было», — сказал Айдамиров.
Контракт Черчесова с грозненцами был рассчитан до лета 2028 года.
Преемником бывшего наставника сборной России стал победитель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА Ролан Гусев. Его дебют удался: «Ахмат» дома обыграл «Родину» (1:0). Победа стала для грозненцев первой в семи матчах во всех турнирах.
В активе грозненцев 14 очков после 14 туров, 12-е место и всего три очка преимущества над зоной прямого вылета.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3