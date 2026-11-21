В «Ахмате» заявили, что клуб расстался с Черчесовым без выплаты отступных

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «РИА Новости», что грозненский клуб и Станислав Черчесов разошлись миром и без компенсаций — при том, что соглашение с тренером действовало еще два с половиной сезона.

2 ноября «Ахмат» объявил о расторжении контракта с Черчесовым по обоюдному соглашению сторон. К тому моменту грозненцы не побеждали пять туров подряд в чемпионате — поражения от «Акрона» (0:2), «Зенита» (2:3), «Оренбурга» (0:1) и московского «Динамо» (0:2) при ничьей с «Балтикой» (0:0) — и опускались на 15-е место в турнирной таблице. Сам Айдамиров тогда признавался, что расставаться было тяжело, но стороны совместно решили, что специалист должен покинуть пост.

«Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за работу и расстались. Отступных не было», — сказал Айдамиров.

Контракт Черчесова с грозненцами был рассчитан до лета 2028 года.

Преемником бывшего наставника сборной России стал победитель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА Ролан Гусев. Его дебют удался: «Ахмат» дома обыграл «Родину» (1:0). Победа стала для грозненцев первой в семи матчах во всех турнирах.

В активе грозненцев 14 очков после 14 туров, 12-е место и всего три очка преимущества над зоной прямого вылета.