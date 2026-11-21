Булыкин: «Кузьмин заслужил полноценный шанс в «Рубине»»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу «Рубина» в 15-м туре РПЛ над «Зенитом» (3:1). Казанцы под руководством Олега Кузьмина выиграли третий матч чемпионата подряд.

«У «Рубина» в последних играх — отличный результат. Может быть, Кузьмина стоит оставить главным тренером команды. Он смог выстроить сначала оборону, а теперь казанцы отлично атакуют. Думаю, что Кузьмин заслужил полноценный шанс», — сказал Булыкин «СЭ».

«Рубин» (21 очко) занимает седьмое место в таблице чемпионата России.