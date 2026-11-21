Opta: «Зенит» проиграл четыре матча за первый круг РПЛ впервые с 2009 года — тогда команда финишировала третьей

«Зенит» проиграл четыре матча за первый круг в РПЛ впервые с 2009 года, сообщает статистический портал Opta Sports.

За 15 туров команда Сергея Семака уступила «Родине» (1:2), «Спартаку» (0:2), ЦСКА (1:2) и «Рубину» (1:3).

В сезоне-2009 «Зенит» возглавлял голландский специалист Дик Адвокат. При нем петербуржцы также потерпели четыре поражения после 15 туров, и по итогу заняли третье место. «Рубин» в том сезоне стал чемпионом.

В 15 матчах сезона-2026/27 «Зенит» набрал 31 очко. В случае ничьи или победы «Динамо» в матче против «Краснодара» 22 ноября москвичи сместят петербуржцев с первой строчки и станут единоличными лидерами по итогам первого круга.