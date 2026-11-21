В субботу, 21 ноября, ЦСКА и «Ахмат» сыграют в матче 15-го тура премьер-лиги.

С одной стороны, для москвичей этот матч видится простым, поскольку ЦСКА в трех последних домашних матчах побеждал грозненцев. Причем дважды москвичи выигрывали всухую — 3:0 и 1:0.

С другой, у «Ахмата» в начале ноября произошла смена главного тренера и она уже дала результат. Грозненцы дома в первом матче под руководством Ролана Гусева обыграли «Родину» (1:0) и прервали безвыигрышную серию из пяти туров.

Турнирная мотивация для ЦСКА — в случае победы армейцы догонят идущий третьим «Спартак», который свой матч тура проведет в воскресенье. «Ахмат», если обыгрывает красно-синих, оторвется от квартета аутсайдеров.

«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Ахмат». Присоединяйтесь!