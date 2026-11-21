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Сегодня, 08:45
ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 15-го тура чемпионата России.
ЦСКА — «Ахмат»: потери
У ЦСКА травмированы вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мозес Барбоса и Милан Гайич, а также полузащитник Дмитрий Баринов. «Ахмату» по состоянию здоровья не помогут защитник Усман Ндонг и хавбек Жулио Ромау.
ЦСКА — «Ахмат»: личные встречи
Армейцы на своем поле в официальных матчах не проигрывали грозненцам более двух с половиной лет. Последняя победа «Ахмата» в столице датирована 20 апреля 2024 года, тогда южане выиграли со счетом 2:1 в матче РПЛ. После этого ЦСКА на своем поле победил трижды с общим счетом 6:1. В текущем сезоне команды еще не встречались, в прошлом соперники в чемпионате обменялись домашними победами: ЦСКА выиграл на своем поле со счетом 2:1, а «Ахмат» был сильнее — 1:0.
«Ахмат»: форма в последних турах РПЛ
Грозненцы в предыдущем 14-м туре дома обыграли «Родину» со счетом 1:0. Это был первый матч для Ролана Гусева на посту главного тренера «Ахмата». Перед этим у чеченского клуба при Станиславе Черчесове была серия из пяти матчей чемпионата без побед — поражения от «Акрона» (0:2), «Зенита» (2:3), «Оренбурга» (0:1) и московского «Динамо» (0:2) при ничьей с «Балтикой» (0:0).
ЦСКА: форма в последних турах РПЛ
У красно-синих лишь одна победа в четырех последних турах, зато в принципиальном дерби над «Спартаком» (2:0). Также ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), а проиграл московскому «Динамо» (1:3) и «Краснодару» (2:4).
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат»
Игру ЦСКА и «Ахмата» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Ахмат»
Матч команд Дмитрия Игдисамова и Ролана Гусева состоится в субботу, 21 ноября, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.
В субботу, 21 ноября, ЦСКА и «Ахмат» сыграют в матче 15-го тура премьер-лиги.
С одной стороны, для москвичей этот матч видится простым, поскольку ЦСКА в трех последних домашних матчах побеждал грозненцев. Причем дважды москвичи выигрывали всухую — 3:0 и 1:0.
С другой, у «Ахмата» в начале ноября произошла смена главного тренера и она уже дала результат. Грозненцы дома в первом матче под руководством Ролана Гусева обыграли «Родину» (1:0) и прервали безвыигрышную серию из пяти туров.
Турнирная мотивация для ЦСКА — в случае победы армейцы догонят идущий третьим «Спартак», который свой матч тура проведет в воскресенье. «Ахмат», если обыгрывает красно-синих, оторвется от квартета аутсайдеров.
«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Ахмат». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3