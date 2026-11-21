Булыкин: «В «Зените» есть игроки, которые не выкладываются на сто процентов»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне.

«Много факторов, которые влияют на результат «Зенита». Есть игроки, которые не выкладываются на сто процентов. Кто-то устал от постоянных чемпионств, кто-то еще не набрал оптимальные кондиции после сборных. Но мы видим тенденцию, что «Зенит» часто теряет очки в тех матчах, где от них этого никто не ждет. Посмотрим, как конкуренты воспользуются осечкой «Зенита», — сказал Булыкин «СЭ».

«Зенит» в 15-м туре РПЛ проиграл «Рубину» (1:3) и потерпел четвертое поражение в чемпионате России-2026/27.