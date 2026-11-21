ЦСКА проиграл «Ахмату» и потерпел второе поражение подряд

ЦСКА на своем поле уступил «Ахмату» в матче 15-го тура РПЛ — 1:2.

На 52-й минуте гости открыли счет благодаря голу Лечи Садулаева с пенальти. Главный арбитр Артем Чистяков назначил одиннадцатиметровый после вмешательства ВАР и просмотра повтора — Данил Круговой сбил с ног Георгия Мелкадзе в штрафной хозяев.

На 63-й минуте Мелкадзе удвоил преимущество грозненцев. Спустя шесть минут армейцы отыграли один мяч, ударом с линии штрафной забил Энрике Кармо.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей. С 26 очками армейцы занимают пятое место в турнирной таблице. «Ахмат» (17 очков) поднялся на 11-ю позицию.

В следующем туре ЦСКА 28 ноября в Москве примет «Зенит». «Ахмат» в этот же день на выезде сыграет против «Балтики».