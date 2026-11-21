ЦСКА — «Ахмат»: Мелкадзе удвоил преимущество грозненцев

«Ахмат» забил второй гол в матче против ЦСКА в 15-м туре РПЛ — 2:0.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 63-й минуте Георгий Мелкадзе вышел один на один с Максим Бориско и прокинул голкиперу армейцев мяч между ног.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.