«Рубин» — «Зенит»: Вуячич удвоил преимущество казанской команды
Защитник «Рубина» Игор Вуячич забил второй гол казанской команды в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» на 30-й минуте.
На 27-й минуте счет открыл нападающий «Рубина» Ульви Бабаев, оказавшийся на добивании после нереализованного форвардом Эдди Сальседо пенальти.
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|В
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|
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|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
8
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
9
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
10
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|15
|3
|8
|4
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|17
|
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|14
|5
|1
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|17-26
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|
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|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
Результаты / календарь
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30 тур
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3
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