«Рубин» — «Зенит»: Вуячич удвоил преимущество казанской команды

Защитник «Рубина» Игор Вуячич забил второй гол казанской команды в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» на 30-й минуте.

На 27-й минуте счет открыл нападающий «Рубина» Ульви Бабаев, оказавшийся на добивании после нереализованного форвардом Эдди Сальседо пенальти.