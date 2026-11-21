ЦСКА — «Ахмат»: между командами случилась потасовка после подката Садулаева

Между игроками ЦСКА и «Ахмата» произошла потасовка в матче 15-го тура РПЛ.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 57-й минуте полузащитник гостей Лечи Садулаев при счете 1:0 в пользу «Ахмата» подкатом сзади сбил с ног защитника армейцев Жоао Виктора, после чего бразилец вступил в конфликт с вингером грозненцев Максимом Самородовым. Позже к стычке подключились и остальные игроки команд.

В итоге Садулаев получил желтую карточку. За 6 минут до этого он с пенальти открыл счет встречи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.