ЦСКА — «Ахмат»: Кармо сократил отставание армейцев

ЦСКА отыграл один мяч в матче против «Ахмата» в 15-м туре РПЛ — 1:2.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 69-й минуте Энрике Кармо с линии штрафной поразил дальний угол ворот грозненцев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.