Харри Кейн пропустит несколько месяцев из-за травмы голеностопа
«Бавария» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу травмы нападающего Харри Кейна, полученной в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (1:1).
«Кейн получил разрыв синдесмозной связки левого голеностопного сустава в домашнем матче «Баварии» против «Кельна» в пятницу вечером. Это подтвердило медицинское обследование, проведенное врачами мюнхенского клуба. Таким образом, 33-летний нападающий не сможет помочь команде в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
В пятницу, 20 ноября, обладатель «Золотого мяча» был заменен на 20-й минуте матча с «Кельном» на полузащитника Тома Бишофа. После игры появилась информация, что он может пропустить около трех месяцев.
В этом сезоне Кейн сыграл в 16 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|10
|6
|4
|0
|30-10
|22
|
3
|Фрайбург
|10
|7
|1
|2
|21-10
|22
|
4
|РБ Лейпциг
|10
|7
|0
|3
|32-14
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|10
|5
|3
|2
|21-15
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|3
|3
|16-20
|15
|
8
|Штутгарт
|10
|4
|1
|5
|15-15
|13
|
9
|Эльферсберг
|10
|4
|1
|5
|17-19
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
11
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
12
|Гамбург
|10
|4
|0
|6
|10-24
|12
|
13
|Майнц
|10
|3
|1
|6
|19-22
|10
|
14
|Кельн
|10
|2
|4
|4
|11-15
|10
|
15
|Падерборн
|10
|2
|4
|4
|8-15
|10
|
16
|Шальке
|10
|1
|4
|5
|5-11
|7
|
17
|Унион Б
|10
|1
|4
|5
|8-26
|7
|
18
|Боруссия М
|10
|1
|1
|8
|12-26
|4
|20.11
|22:30
|Бавария – Кельн
|1 : 1
|21.11
|17:30
|Боруссия М – Боруссия Д
|0 : 1
|21.11
|17:30
|Байер – Падерборн
|4 : 0
|21.11
|17:30
|Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|1 : 0
|21.11
|17:30
|Эльферсберг – Фрайбург
|0 : 1
|21.11
|17:30
|Унион Б – РБ Лейпциг
|1 : 5
|21.11
|20:30
|Шальке – Штутгарт
|0 : 0
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Майнц
|3 : 1
|22.11
|19:30
|Вердер – Гамбург
|4 : 0
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0