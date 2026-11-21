Харри Кейн пропустит несколько месяцев из-за травмы голеностопа

«Бавария» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу травмы нападающего Харри Кейна, полученной в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (1:1).

«Кейн получил разрыв синдесмозной связки левого голеностопного сустава в домашнем матче «Баварии» против «Кельна» в пятницу вечером. Это подтвердило медицинское обследование, проведенное врачами мюнхенского клуба. Таким образом, 33-летний нападающий не сможет помочь команде в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В пятницу, 20 ноября, обладатель «Золотого мяча» был заменен на 20-й минуте матча с «Кельном» на полузащитника Тома Бишофа. После игры появилась информация, что он может пропустить около трех месяцев.

В этом сезоне Кейн сыграл в 16 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач.