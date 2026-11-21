ЦСКА — «Ахмат»: почему Мелкадзе умирал от боли? И за что назначен пенальти?

На 48-й минуте матча 15-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» судья Артем Чистяков не отреагировал на падение Георгия Мелкадзе назначением пенальти, а поступил так только спустя три минуты — после вмешательства видеоассистентов Ивана Абросимова и Владимира Москалева.

В том моменте Мелкадзе вел единоборство с Данилом Круговым, который находился чуть сзади. Нападающий гостей слегка пихнул соперника рукой — тот, падая, случайно попал бутсой игроку грозненцев в область голеностопа и тоже слегка зацепил его ногу.

В итоге Чистяков, посмотрев видеозапись, решил, что Круговой сфолил, и наказал его пенальти. Относительно итогового решения судейской бригады есть вопросы.

Например, стал ли контакт с ногой Мелкадзе настоящей причиной его падения? Или он упал сам? Что так сильно заболело у нападающего? Совершил ли Чистяков явную и очевидную ошибку — был ли повод у ВАР для вмешательства?

Назначенный пенальти выглядит очень «легким», а решение бригады как минимум спорным.