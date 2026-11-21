«Динамо» опубликовало фото Бабаева в футболке московского клуба после победы «Рубина» над «Зенитом»: «Спишь???»

«Динамо» в соцсетях опубликовало фото вингера Ульви Бабаева в футболке московского клуба после победы «Рубина» над «Зенитом».

Бабаев помог «Рубину» обыграть «Зенит» в матче 15-го тура РПЛ (3:1), открыв счет на 27-й минуте.

«Спишь???», — подписал «Динамо» фото Бабаева в посте на своей странице во «ВКонтакте».

22-летний Бабаев принадлежит «Динамо», но в нынешнем сезоне находится в аренде в «Рубине».

После 15 туров «Зенит» занимает первое место, набрав 31 очко. По итогам тура «Динамо», находящееся на втором месте, может сместить петербуржцев с лидирующей позиции, если не проиграет «Краснодару» на «ВТБ Арене» 22 ноября.