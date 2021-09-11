Игорь Черевченко: «О лимите у меня двоякое мнение»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, что он думает о лимите на легионеров
«О лимите у меня двоякое мнение, — сказал Черевченко. — Если его отменить, не все клубы будут приобретать хороших иностранцев. Не все их могут позволить.
Но у нас сейчас много легионеров, которые не соответствуют уровню РПЛ и мешают развитию российских футболистов. Эту тему можно долго обсуждать".
Окончательное решение по поводу лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне пока не принято.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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