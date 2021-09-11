Игорь Черевченко: «О лимите у меня двоякое мнение»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, что он думает о лимите на легионеров

«О лимите у меня двоякое мнение, — сказал Черевченко. — Если его отменить, не все клубы будут приобретать хороших иностранцев. Не все их могут позволить.

Но у нас сейчас много легионеров, которые не соответствуют уровню РПЛ и мешают развитию российских футболистов. Эту тему можно долго обсуждать".

Окончательное решение по поводу лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне пока не принято.