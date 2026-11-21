Полузащитник «Спартака» Барко из-за повреждения пропустит матч с махачкалинским «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не сыграет в матче против махачкалинского «Динамо» в 15-м туре РПЛ, сообщает колумнист «СЭ» Максим Никитин.

27-летний аргентинец получил небольшое повреждение на тренировке и не прилетел на игру.

Матч пройдет в Махачкале в воскресенье, 22 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

В этом сезоне Барко провел 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. В октябре полузащитник продлил контракт с красно-белыми до 2030 года.

Перед матчем «Спартак» с 29 очками занимает третье место в РПЛ. «Динамо» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.