ЦСКА — «Ахмат»: команды не открыли счет в первом тайме

ЦСКА и «Ахмат» не сумели открыть счет в первом тайме матча 15-го тура РПЛ.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.