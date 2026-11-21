Семак объяснил, почему «Зенит» пропустил гол после вбрасывания аута в матче с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил ошибку команды при втором пропущенном мяче в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:3).
— Достаточно известно, что «Рубин» забивает только со стандартов, и сегодня он снова забил после вброса аута. Почему «Зенит» оказался к этому не готов?
— Здесь, я думаю, невнимательность к этому привела. Футбол — это игра ошибок. В какой-то момент кто-то недосмотрел, что и приводит к пропущенным. Конечно, мы прекрасно все знали и понимали, но именно в этот момент, в эту секунду, скажем так, потеряли игрока, который забил мяч. К сожалению для нас, — сказал Семак на пресс-конференции. Его слова приводит официальный сайт «Зенита».
«Рубин» открыл счет на 27-й минуте после пенальти, назначенного за нарушение Игоря Дивеева на Ульви Бабаеве. Голкипер петербуржцев Богдан Москвичев отразил удар Эдди Сальседо, однако Бабаев первым успел к мячу и отправил его в сетку.
Спустя три минуты казанцы увеличили преимущество. После дальнего вбрасывания аута Игор Вуячич выиграл борьбу в штрафной площади «Зенита» и ударом головой забил второй мяч хозяев.
Во втором тайме Луис Энрике сократил отставание петербуржцев, но на 67-й минуте Велдин Ходжа восстановил преимущество «Рубина» в два гола. Команда Олега Кузьмина одержала третью победу подряд в чемпионате России, а «Зенит» потерпел четвертое поражение в сезоне РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3