Семак объяснил, почему «Зенит» пропустил гол после вбрасывания аута в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил ошибку команды при втором пропущенном мяче в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:3).

— Достаточно известно, что «Рубин» забивает только со стандартов, и сегодня он снова забил после вброса аута. Почему «Зенит» оказался к этому не готов?

— Здесь, я думаю, невнимательность к этому привела. Футбол — это игра ошибок. В какой-то момент кто-то недосмотрел, что и приводит к пропущенным. Конечно, мы прекрасно все знали и понимали, но именно в этот момент, в эту секунду, скажем так, потеряли игрока, который забил мяч. К сожалению для нас, — сказал Семак на пресс-конференции. Его слова приводит официальный сайт «Зенита».

«Рубин» открыл счет на 27-й минуте после пенальти, назначенного за нарушение Игоря Дивеева на Ульви Бабаеве. Голкипер петербуржцев Богдан Москвичев отразил удар Эдди Сальседо, однако Бабаев первым успел к мячу и отправил его в сетку.

Спустя три минуты казанцы увеличили преимущество. После дальнего вбрасывания аута Игор Вуячич выиграл борьбу в штрафной площади «Зенита» и ударом головой забил второй мяч хозяев.

Во втором тайме Луис Энрике сократил отставание петербуржцев, но на 67-й минуте Велдин Ходжа восстановил преимущество «Рубина» в два гола. Команда Олега Кузьмина одержала третью победу подряд в чемпионате России, а «Зенит» потерпел четвертое поражение в сезоне РПЛ.