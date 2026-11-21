Канчельскис: «Зенит» уже не тот — раньше он катком по всем проходил»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу «Рубина» над «Зенитом» (3:1) в 15-м туре РПЛ.



«Результат очень удивил, и его можно назвать неожиданным. «Рубин» — молодцы. Но «Зенит» уже немного не тот, что раньше. В прошлые сезоны он по всем катком проходил, сейчас же такого нет. Но думаю, что все равно команда Семака станет чемпионом. Класс и мастерство у них точно есть», — сказал Канчельскис «СЭ».