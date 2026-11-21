ЦСКА — «Ахмат»: Садулаев открыл счет с пенальти

«Ахмат» вышел вперед в матче против ЦСКА в 15-м туре РПЛ — 1:0.

На 52-й минуте с пенальти отличился Лечи Садулаев. Главный арбитр Артем Чистяков после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый за фол Данила Кругового на Георгии Мелкадзе в штрафной площади армейцев.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.