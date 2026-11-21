Газизов: «Готов возглавить рабочую группу по вопросу расширения РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» заявил, что в случае необходимости готов возглавить рабочую группу по вопросц расширения РПЛ. Одним из инициаторов данного предложения является сам Газизов.



«На данный момент рабочая группа по расширению РПЛ пока не создана. В случае чего я готов возглавить ее, но пока ничего конкретного нет. Мы в процессе», — сказал Газизов «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступает 16 клубов.

Махачкалинское «Динамо» (16 очков) после 14 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.