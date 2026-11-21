Гусев стал первым российским тренером в XXI веке с двумя победами в первых двух матчах против ЦСКА в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев стал первым российским тренером в XXI веке, одержавшим победы в двух первых матчах против ЦСКА в чемпионате России, сообщает Opta Sports.

21 ноября «Ахмат» под руководством Гусева на выезде обыграл армейцев — 2:1. До этого Гусев в марте победил ЦСКА (4:1) в качестве главного тренера московского «Динамо».

Последним из россиян двух побед в первых двух матчах с ЦСКА добивался Александр Игнатенко, который тогда тренировал «Тюмень».

Гусев с 2002 по 2007 годы играл за ЦСКА. После завершения карьеры футболиста он работал в академии и молодежной команде армейцев.