Черданцев, назвавший Челестини итальянцем, резко ответил на критику в свой адрес

Комментатор Георгий Черданцев ответил на критику болельщиков по поводу того, что он называл итальянцем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини во время матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодаром» (1:0). Специалист родился в Швейцарии.

«Привычка: не успел сезон начаться, надо вот взять *** до чего-нибудь. Прямо с самого начала. ***, он опять перепутал. *** Вот я, честно, сезон начну с глагола — ***. Все, точка.

Я до матча, наверное, пообщался с некоторым количеством людей, которые работают в ЦСКА. Наверное, они мне что-то рассказали. Я же это не из головы выдумал. Наверное, мне рассказали, что он итальянец. Мало ли где он родился — он итальянец. А если люди, которые пишут *** в интернете, не знают, что итальянский язык — это государственный язык Швейцарии, и что южный кантон Лугано, за который этот самый тренер играл, когда был футболистом, это итальянский кантон, то тогда вообще не о чем разговаривать», — сказал Черданцев на видео в Telegram-канале «Футбольный биги».

20 июня ЦСКА объявил о назначении 49-летнего швейцарского специалиста на пост главного тренера. Контракт подписан по схеме «2+1».

В первом туре нового сезона в РПЛ красно-синие на выезде сыграют против «Оренбурга». Матч пройдет в понедельник, 21 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени.