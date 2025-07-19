Карпин о ничьей «Динамо» с «Балтикой»: «Игра, мягко говоря, не порадовала никого»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре чемпионата России.

«Тот же Гладышев опасно бил из штрафной, были еще какие-то моменты. Но дело не в голах и моментах. Игра, мягко говоря, не порадовала никого. Почему — это я скажу футболистам. Прежде всего, не порадовала игра в атаке. Все, что готовили и должны были делать, не делали», — цитирует официальный сайт клуба Карпина.

Также он отметил, как относится к давлению при работе тренером «Динамо».

«Давление — это громкое слово. Давление испытывают люди, когда на фабрике работают и им не платят. Футбол — это игра. В футболе все случается, давление есть и слава Богу», — добавил Карпин.

Во 2-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют против «Ростова». Матч состоится 26 июля.