Семак — о матче «Зенита» с «Сочи»: «У них новый тренер, новые эмоции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Сочи» в 12-м туре РПЛ.

- У «Сочи» новый тренер, новые эмоции. Три матча они не проигрывают. Конечно, более надежно стали играть в обороне. Сложно сейчас на столь коротком промежутке времени делать какие-то глобальные выводы, но результаты и количество моментов у своих ворот, по крайней мере. Плюс эмоциональный фон — конечно, он стал гораздо лучше, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на выезде сыграет против «Сочи» в воскресенье, 19 октября. Начало — в 14.30 по московскому времени.

После 11 туров команда Сергея Семака с 20 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Сочи», который в сентябре возглавил Игорь Осинькин, с 5 очками идет последним в турнирной таблице.