Судейство

27 сентября, 17:24

Дзюба высмеял желтую карточку Садулаева после фола на Гудиеве в матче «Ахмат» — «Акрон»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал решение арбитра Евгения Кукуляка показать желтую карточку полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву в матче между командами в 10-м туре РПЛ.

Встреча проходила 27 сентября и завершилась крупной победой грозненцев — 3:0. На 56-й минуте Садулаев получил желтую после фола на голкипере «Акрона» Виталии Гудиеве.

«Желтая карточка. В Гудиева прыгнули спокойно», — написал Дзюба, выложив фото с травмированной ногой вратаря.

«Ахмат» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд в РПЛ. Грозненская команда набрала 15 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» с 7 баллами идет на 14-й строчке.

Артем Дзюба
Виталий Гудиев
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Сергей Фесенко

    Рукака меньше бы дро... л и пи.... л , а больше играл.. А то по полю ели ползает еще указания всем раздает кому как играть

    28.09.2025

  • Ратель

    Дзюба лучше бы голы забивал, а не действия судей обсуждал.

    27.09.2025

  • Брат

    Костолома уже второй раз прощают! Две красные за 9-ть матчей! Две! За девять! Долго ещё российские судьи будут от......ть у зверьков?

    27.09.2025

  • vvi432

    Садулаев вообще ведет себя безобразно, хамски с вероятностью нанести травму

    27.09.2025

  • Игорь Малышев

    Выглядит жутко.

    27.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    Это красная. Тут Дзюба прав.

    27.09.2025

  • Дед Пихто

    Судья испугался, что потом всю оставшуюся жизнь извиняться придется перед доном.

    27.09.2025

    • «Локомотив» — «Рубин»: ничья после первого тайма

    Черчесов — о появлении Кадырова на матче: «Болельщикам надо брать пример с главы республики»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
