Дзюба высмеял желтую карточку Садулаева после фола на Гудиеве в матче «Ахмат» — «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал решение арбитра Евгения Кукуляка показать желтую карточку полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву в матче между командами в 10-м туре РПЛ.

Встреча проходила 27 сентября и завершилась крупной победой грозненцев — 3:0. На 56-й минуте Садулаев получил желтую после фола на голкипере «Акрона» Виталии Гудиеве.

«Желтая карточка. В Гудиева прыгнули спокойно», — написал Дзюба, выложив фото с травмированной ногой вратаря.

«Ахмат» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд в РПЛ. Грозненская команда набрала 15 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» с 7 баллами идет на 14-й строчке.